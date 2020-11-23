Более 14 000 ковид-пациентов на Кубани уже выздоровели

Аргументы Недели → Общество

23 ноября 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 22 ноября в Краснодарском крае зафиксировано 173 случая заражения COVID-19. Заболели 99 женщин и 74 мужчины до 92 лет. В их числе 11 детей от 14 лет.



Наибольший прирост новых пациентов выявлен в краевом центре — 54 человека, а также в Новороссийске и Красноармейском районе — 18 и 9 заражённых соответственно.



По данным краевого оперштаба, с начала пандемии уже почти 21 тысяча жителей Кубани заразились коронавирусом. Из них более 14 тысяч выздоровели, однако 552 кубанцев спасти не удалось. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 368,2 носителя опасной инфекции.



С подозрением на наличие COVID-19 в медучреждения края обратилось 89 106, из которых более семи тысяч — дети. У врачей по месту жительства наблюдается 6 867 человек.