Территория бизнеса – поиск локаций в российской столице

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23 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Открыть промышленное предприятие с нуля – задача не из легких. Но бизнес продолжает создавать в Москве все новые и новые предприятия. Чашу весов «за» строительство перевешивает стабильная доходность производственной деятельности, предсказуемая окупаемость, а также спрос на готовые товары и их комплектующие, который на московском рынке возрастает с каждым годом.

Один из первых вопросов, с которым сталкивается бизнес при создании производства – поиск подходящей локации. В последние годы власти Москвы в формате «службы одного окна» для предприятий столицы сопровождают инвесторов в качестве бесплатного бизнес-консультанта. Так «Агентство промышленного развития Москвы» («АПР»), подведомственное городскому Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, помогает инвесторам в том числе и решить один из основополагающих вопросов – найти площадку под промышленное предприятие, а также заключить договор аренды или купли-продажи.

«За последние три года Агентство сопроводило локализацию 35 предприятий в Москве. Их объем инвестиций в производства составил 17 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – в общей сложности 3,2 тысячи», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря сервисам «АПР» инвесторам больше не нужно вручную подбирать площадку под предприятие, скрупулёзно перебирая сотни объявлений с предложениями коммерческой недвижимости на различных платформах.

«Рынок индустриальной и производственно-складской недвижимости характеризует достаточно низкое по объему и по качеству предложение на фоне постоянно растущего спроса на качественные площади», – отметил управляющий партнер консалтинговой компании на рынке недвижимости ILM Андрей Лукашев.

Сегодня чтобы локализовать производство в столице, достаточно обратиться в «Агентство промышленного развития Москвы» и заполнить техническое задание на подбор площадки под большое или маленькое предприятие. Инвестор указывает площадь помещения или земельного участка, а также другие свои требования: район города, технические характеристики помещения – высота потолков, допустимая нагрузка на пол, размер входной группы, наличие кран-балки и прочие.

«Такая услуга пользуется спросом. Только в 2020 году Агентство локализовало шесть новых заводов. Среди них производство холодильного оборудования, эластичных титановых имплантатов, промышленных дронов и другие. В сумме создано 348 новых рабочих мест, в перспективе их будет больше», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В начале «АПР» предлагает несколько вариантов локаций на выбор инвестору. После первичного выбора по основным характеристикам Агентство организует для бизнеса показ подходящих площадей, обеспечивает взаимодействие с управляющей компанией. Затем согласует все технические аспекты проекта, а также сопровождает заключение договора аренды или купли-продажи.

Среди доступных для локализации площадок – особая экономическая зона «Технополис «Москва», индустриальный парк «Нижние котлы» и многие другие. У указанных площадок масса преимуществ – помимо развитой инфраструктуры и наличия всех необходимых коммуникаций, для компаний, работающих на их территории, есть возможность получения налоговых и других льгот.

Подобрать место для будущего производства бизнес может не только обратившись в «АПР» напрямую, но и на онлайн-сервис Агентства на портале Investmoscow. Недавно сайт предоставил собственникам промышленных площадей возможность самостоятельно пополнять базу данных, размещая информацию о себе.

Сами промышленники с позитивом смотрят на развитие такого сервиса. Директор по развитию научно-производственного предприятия, специализирующегося на разработке и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей промышленности, а также систем водоочистки VDK Сергей Шагалов комментирует: «Мы смотрим с надеждой на то, как будет развиваться портал. В своей практике нашей группе приходится время от времени присматривать и отбирать небольшие промышленные площадки для новых направлений и даже искать промышленную и складскую недвижимость под временные или сезонные задачи. Последнее – особый случай, поскольку требует, как правило, достаточно быстрого решения и не оставляет времени на планомерный и размеренный подбор подходящих вариантов. До настоящего времени очевидными путями решения такой специфической задачи было использование профильных классифайдов или обращение к услугам агентств и посредников. Нас очень радует, что Москва развивает инструмент, который позволит связать собственников площадей и помещений и их потенциальных клиентов напрямую, сделав это под эгидой и контролем города. Мы выражаем надежду, что авторитет городского Агентства позволит новой интернет-площадке стать популярным, а самое главное надёжным и вызывающим доверие инструментом для решения соответствующих задач».

Пополняться маркетплейс с расширенной базой свободных промплощадок будет не моментально. Для начала потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку о включении своего объекта в реестр, а дальше специалисты Агентства сами проведут его верификацию и осмотр. Благодаря этому качество объявлений и всей базы данных будет гарантированно высоким.

«Рынок индустриальной недвижимости активно развивается, и мы наблюдаем значительный спрос на качественные производственные площадки именно внутри Москвы, особенно под высокотехнологичное производство. Значительную часть спроса формируют в том числе: пищевая, лёгкая и фармацевтическая промышленность. Именно поэтому мы очень приветствуем инициативу развития данного портала, который помогает контрагентам в реализации проектов и способствует систематизировать текущее предложение в рамках единой платформы», – отмечает старший директор департамента складской и индустриальной недвижимости международной девелоперской компании CBRE Антон Алябьев.