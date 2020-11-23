В Краснодаре начнут работу елочные базары

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23 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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С 15 декабря в Краснодаре начнут работу ёлочные базары. Откроется 78 точек.



На еженедельной городской планёрке в понедельник, 23 ноября, также обсудили работу рождественской ярмарки. Она будет проводиться на главной площади города с 23 декабря по 10 января. Будет организовано тридцать палаток, где жители и гости кубанской столицы смогут купить праздничную атрибутику. Кроме того, на ярмарке установят аттракционы, фотозоны и даже дом Деда Мороза.



8 из 14 ёлок у торговых центров уже установлены, также планируется до пятого декабря установить на Красной 130 праздничных световых панелей. Парки и скверы украсят девять новогодних ёлок.