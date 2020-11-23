173 новых заболевших COVID-19 на Кубани

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23 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее 82 случая.



В крае зафиксировано семь смертей от опасного вируса. 222 кубанца и 49 адыгейцев выписаны по выздоровлению.



Всего в России за 22 ноября выявлены рекордные 25 173 ковид-пациента. 361 человек скончался, 16 002 россиянина выздоровели, — рассказали в ИЦК.