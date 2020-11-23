Глав.Индекс назвал лидеров и аутсайдеров Южного Урала по зарплате педагогов

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23 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В основе рейтинга – данные Челябинскстата за январь-сентября 2020 года.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» проанализировал территории Челябинской области на предмет размера среднемесячной зарплаты работников сферы образования. Выяснилось, что самые высокие зарплаты в Магнитогорске – 34 318 рублей (глава Бердников С.Н.), в Челябинске – 33 946 рубля (глава Котова Н.П.), в Троицке — 29 828 руб. (глава Виноградов А.Г.), в Сосновском районе — 29 308.1 (глава Ваганов Е.Г. ) и в Копейске — 28 191.8 (глава Фалейчик А.М.).

В список аутсайдеров попали Кунашакский район – 22 904 рубля (глава Аминов С.Н.), Уйский район – 22 955 рублей (глава Владельщиков В.А.), Пластовский район – 23 512 рублей (глава Пестряков А.Н), Нагайбакский район – 23 586 рублей (глава Сурменев И.В.), Агаповский район – 23 608 рублей (глава Тайбергенов Б.Н.).

Важность данного рейтинга отметили авторы телеграм-канала «Е-область».

«Мы все понимаем, что положение дел в данной сфере имеет стратегическое значение. Именно от качества образования зависит в будущем лидерство во всех остальных социально-экономических сферах — здесь начинают складываться профессиональные компетенции городов и районов, здесь закладывается успешность или отстаивание в будущей кадровой политике, а от качества выполнения воспитательной функции в сфере образования в определенной части зависит, например, будущая криминогенная обстановка в территории. Одним словом, от образования зависит все», - пишет «Е-область».