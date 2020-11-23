Эксперт: Строительство новых магистралей снизить транспортную нагрузку на центр Москвы

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23 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Строительство новых магистралей позволит Москве снизить транспортную нагрузку на центр города. Такое мнение в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» высказал инженер-проектировщик, заведующий кафедрой «Изыскание и проектирование дорог» Московского автомобильно-дорожного института, профессор Павел Поспелов.

«За эти годы действительно революционные изменения произошли в городе, транспортный комплекс заработал таким образом, чтобы жизнь людей в городе стала комфортной, чтобы жители могли быстро добираться до работы или до мест отдыха. В сфере дорожной инфраструктуры очень важно строительство хордовых магистралей, которые призваны разгрузить центр города и ТТК от транзитного транспорта», - сказал Павел Поспелов.

Он также отметил, что свою эффективность для общественного транспорта показали и выделенные полосы.

«Если вы помните у метро раньше стояли огромные очереди из газелей-маршруток, даже пройти было сложно. Реформа общественного наземного транспорта и новые маршруты позволили решить эту проблему. Даже прокат велосипедов заработал, хотя это раньше и представить в Москве нельзя было, на данный момент велопрокат стал полноценной частью транспортного комплекса города», - заключил эксперт.