Последний из партии 2020 года трамвай привезли в Краснодар

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23 ноября 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

МУП "КТТУ"

За весь 2020 год трамвайный парк Краснодар получил пополнение из 35 вагонов. Последний прибыл в Западное трамвайное депо города вчера, 22 ноября.



26 новых вагонов уже введены в эксплуатацию, ещё 9 готовят к запуску. В пресс-службе городской администрации напомнили, что вагоны низкопольные и имеют кондиционеры.



До начала программы обновления трамвайного парка в Западном депо краевого центра было 140 вагонов родом ещё из СССР. Сейчас на линиях КТТУ развозит пассажиров уже 61 новый состав.