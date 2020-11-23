Волонтёры доставили продуктовые наборы ко Дню работника транспорта

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23 ноября 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

По случаю Дня работника транспорта, отмечаемого 20 ноября, волонтёры Приволжской железной дороги доставили 100 продуктовых наборов по адресам пенсионеров, проживающих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

В числе получателей – 52 ветерана Саратовского региона ПривЖД, 32 – Волгоградского и 16 – Астраханского. Большинство из них – нуждающиеся в помощи пожилые люди, которые живут одни.

Доставка продуктовых наборов осуществлялась в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

В период неблагоприятной эпидемической ситуации на Приволжской магистрали ведётся активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. В соответствии с поступающими заявками волонтёры покупают и доставляют на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также производят оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону.