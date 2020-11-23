Школьники - победители конкурса «Береги свою жизнь!» получат ценные подарки

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23 ноября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

На Приволжской магистрали стартовал творческий конкурс для школьников «Береги свою жизнь!», посвящённый теме профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное произведение» (рассказ, статья, интервью, стихотворение) и «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат, предупредительный знак).

Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Тексты и фотографии творческих работ принимаются по следующим адресам: di_gofmanle@pvrr.ru (в Астраханской области), dibt_melnikovaoa@pvrr.ru (в Волгоградской области), di_tarhanovaa@pvrr.ru (в Саратовской области). В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование образовательного учреждения и название работы.

Конкурс завершится 9 декабря 2020 года. Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки от ОАО «РЖД».