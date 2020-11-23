Сергунина: 20 московских волонтеров стали финалистами конкурса «Доброволец России»

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23 ноября 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Порядка 20 столичных волонтеров стали финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти 2,5 тыс. заявок отправили на конкурс москвичи - в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019 году до 20 в текущем году», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что конкурсанты предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне. В Международный день добровольца (волонтера), который отмечается 5 декабря, объявят победителей программы «Доброволец России - 2020». В течение 2021 года при поддержке наставников конкурса авторы лучших социальных инициатив будут развивать свои проекты.

«В юбилейном для конкурса году (его проводят уже 10 лет) количество участников увеличилось вдвое: было подано 53 тыс. 219 заявок в 14 номинациях», - уточняется в материале