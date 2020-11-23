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Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Виктор Зимин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В понедельник, 23 ноября, на 59 году жизни умер экс-глава Хакасии, заместитель генерального директора ОАО "РЖД"  Виктор Зимин. Об этом сообщил глава Аскизского района республики Абрек Челтыгмашев.

«В возрасте 58 лет в 05:00 умер бывший̆ глава Хакасии Виктор Зимин. Причина – пневмония, вызванная коронавирусом. Мои соболезнования семье и близким! Ужасная потеря для всей̆ Хакасии», - высказал он.

Отмечается, что в августе Зимин попал в больницу после того, как заразился новой коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.

Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В 2018 году подал в отставку.                             

БА

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