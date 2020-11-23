Минздрав объяснил, как врачи с 23 ноября начнут лечить больных коронавирусом в удаленном формате

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23 ноября 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

MOD Russia, globallookpress.com

Министерство здравоохранения РФ объяснило, как врачи смогут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 с помощью телемедицинских технологий. Дистанционный формат лечения разрешен с 23 ноября для тех, кто лечится амбулаторно.

Консультации в новом формате смогут получать не только больные коронавирусом, но и пациенты с гриппом, ОРВИ или внебольничной пневмонией. Онлайн-консультации медики смогут проводить на портале госуслуг и в информационной системе в области здравоохранения.

В приказе Минздрава уточняется, что «в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные».

Врачи смогут заполнять медицинские карты в электронном виде и после онлайн-консультации принять решение, нужен ли пациенту осмотр в поликлинике.