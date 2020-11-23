ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Минздрав объяснил, как врачи с 23 ноября начнут лечить больных коронавирусом в удаленном формате

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Минздрав объяснил, как врачи с 23 ноября начнут лечить больных коронавирусом в удаленном формате
MOD Russia, globallookpress.com

Министерство здравоохранения РФ объяснило, как врачи смогут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 с помощью телемедицинских технологий. Дистанционный формат лечения разрешен с 23 ноября для тех, кто лечится амбулаторно.

Консультации в новом формате смогут получать не только больные коронавирусом, но и пациенты с гриппом, ОРВИ или внебольничной пневмонией. Онлайн-консультации медики смогут проводить на портале госуслуг и в информационной системе в области здравоохранения.

В приказе Минздрава уточняется, что «в удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные».                          
Врачи смогут заполнять медицинские карты в электронном виде и после онлайн-консультации принять решение, нужен ли пациенту осмотр в поликлинике.

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью