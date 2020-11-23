Какие продукты с Южного Урала могут стать всероссийскими брендами

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23 ноября 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено «Территорией Бизнеса»

Запущен первый национальный конкурс российских брендов продуктов питания «Вкусы России». В нем приняли участие сразу семь продуктов, которые производят в Челябинской области.

Три предприятия выставили на конкурс свои сыры. Это сыроварни «Известная», «Краснопольский сыровар», «Сультановская сыроварня». «Петровские соленья» из Красноармейского района представили свою квашеную капусту, а кооператив «Уральское подворье» - вареники. ООО «Перспектива» отправило на конкурс свое «Брединское масло», ранее уже отмеченное призом на фестивале качества в Екатеринбурге. Кооператив «Гусар», который создан менее года назад при помощи Фонда «Территория Бизнеса», выдвинул производимую им тушенку «Аргаяшский гусь». Победителем конкурса станет тот бренд, за который будет отдано больше всех голосов. Принять участие в голосовании может каждый, зайдя на сайт конкурса и отметив трех участников из различных регионов страны.

Всего со всей страны было отобрано 508 заявок от участников из 79 регионов. В результате голосования останется 22 финалиста в восьми различных номинациях. В связи с этим директор по развитию «Территории Бизнеса» Алена Шорохова призвала жителей Челябинской области помочь своим землякам победить в конкурсе: «Наши сельскохозяйственные производители очень разные. Но при этом все одинаково заслуживают победу. В достижении этой цели нам нужна помощь каждого жителя региона».

Работа «Территории Бизнеса» ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».