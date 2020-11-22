Латвийский политолог: Чем занимается наш президент? Я не вижу совершенно ничего

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22 ноября 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

латвийский политолог Юргис Лиепниекс, фото соцсети

Недовольство работой президента Латвии Эгилса Левитса все больше беспокоит латвийцев. Простые граждане говорят об этом в социальных сетях, а, например, политологи в СМИ.

Известный латвийский политолог Юргис Лиепниекс высказался о работе президента Латвии четко и открыто:

«Эгилс Левитс не подключил ни одного специалиста в свою команду, кто ориентировался бы во внутренней политике Латвии. Неквалифицированная коммуникация на всех уровнях, вообще никакой политики, не транслируются никакие ценности, видения, не демонстрируется понимание о том, через что проходит общество, какие трудности переживает, совершенно ничего. Помните слова Мариса Залитиса (политик-прим. «АН»), который перед выборами сказал, что он будет яркой звездой, которая засияет в самых темных уголках страны? К сожалению, не засияет. Не засияет вообще нигде, что особо плохо в кризисной ситуации, когда общественности необходимо лидерство, авторитеты, которые способны сформулировать цели, объединять, помогая тем самым преодолевать трудные времена. Вся политическая история мира показывает, какое огромное значение во время кризиса имеют лидеры. Президент должен быть одной из центральных персон. У нас были президенты, которые могли наполнить президентства содержанием. А чем занимается президент Левитс? Я не знаю. Я не вижу совершенно ничего. Он такой президент, который заставляет вспомнить вопрос, а зачем нам вообще нужен институт президентства? За что мы ему платим зарплату, обеспечиваем гордое место жительства, транспорт, охрану, работников? Каков его вклад, где он? Что он делает? Какая от него польза? У нас уже есть Инара Мурниеце, председатель Сейма: красивая прическа, хороший костюм, голова, которую можно фотографировать. Зачем нам еще одна такая? Признаюсь, я тоже думал, что Левитс может быть хорошим президентом… Казалось, что у него есть все предпосылки, но как оказалось, у него нет представления, кто такой хороший президент».

А что думают латвийцы о действующем президенте Латвии?

Инара, Рига: «Мне кажется, что он неплохой человек, но совершенно не знает Латвию. Он же всю свою сознательную жизнь прожил за пределами Латвии. Он не знает, что чувствует и чего хочет народ. Он не жил с латвийцами. А его пресс-служба, видимо, не докладывает истинное положение латвийцев. Он живет в другом мире. Я не думаю, что такой президент Латвии нужен. Нет! Мне лично нравилась Вайра Фрейберга. Умная, сильная… Такой президент нужен стране».

Владимир, Лиепая: «Действительно, а что он сделал для народа? Только разговоры о «латышскости». А он не пробовал сплотить русских, латышей, украинцев, евреев… Тех, кто проживает в Латвии. Не пробовал миром сплотить народ? Вот тогда и о «латышскости» речь и не шла! Мы все уже тут латыши!»

Андрис, Энгуре: «Мой кот не хуже бы справился с таким «президентством»: распушил бы свои усы, мяукал, урчал, а если бы нужно «поставить подпись», то его оттиск костей подойдет… Бесполезный президент».

Ивар, Рига: «Нужно спрашивать с тех, кто его поставил. Видимо, нужен был Латвии. Я никак не отношусь… Выживает народ сам. Сложно, конечно, всем, но хотелось бы, чтобы так «гайки не закручивали». У людей последнее отнимают. Я – латыш, но мне жаль наш народ. Я не поддерживаю этого президента. Возможно, он хороший юрист, судья, но только не президент. Возможно, что старается, но этого мало».