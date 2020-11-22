Суточный прирост заболеваемости ковидом в Хабаровском крае превысил 300 случаев

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22 ноября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае за минувшие сутки зафиксировано 307 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело меньше – 287 пациентов. Один из заболевших скончался.

Регион продолжает обновлять свой максимум по заболеваемости COVID-19. Среди заболевших 29 человек в тяжелом состоянии, а 28 находятся на аппарате ИВЛ. Всего же на лечении – 6 989 пациентов.

Отметим, что с сегодняшнего дня карантин по ковиду объявлен в Чумикане. Из села нельзя будет выехать, как минимум, в ближайшие 14 дней. Также работа организаций всех форм собственности, исключая обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта, приостановлена. Школьники переведены на дистанционку.

Тем временем, в Хабаровске стремительно подорожал левофлоксацин, применяемый при осложнениях ковида. Если в прошлом месяце его можно было приобрести за 350 рублей, сегодня выложить за лекарство придется 700-800 рублей.