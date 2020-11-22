Спикер хабаровской Закдумы обиделась на «Детей войны»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, которая сначала отказалась раскрывать сумму своей зарплаты, а после устроенного пикета под окнами ее кабинета призналась, что получает ежемесячно 400 тысяч рублей, теперь обратилась в правоохранительные органы.

На пикет выходили «Дети войны», которые были возмущены длительным ожиданием полагающихся им пособий. Зикунова же считает6 что целью пикета было «эмоционально напортить» ей самой.

- Мне стало понятно, что используется такой грязный прием, когда совершенно безнаказанно, в нарушении положений той самой Конституции - о защите чести и достоинства, ведется деятельность, которая ведется не против меня лично. Я вообще-то представляю одну из трех ветвей власти, - подчеркнула чиновница.

Когда ее спросили, почему же она не обратилась к правоохранителям, Зикунова намекнула, что уже ведет работу в этом направлении, но объявлять промежуточные результаты не будет.

- Выходит, что любой человек, который приходит работать в государственную власть, должен смириться с объемом грязи и лжи, которую будет сопровождать эта деятельность? Наверное, ни один нормальный человек, который хотел бы вести спокойную жизнь с элементами частной, не захочет идти во власть, - рассуждала глава краевого парламента.

Что касается «Детей войны», из-за которых, по мнению Зикуновой, начался конфликт между ней и депутатом от КПРФ Сергеем Ильиным, то им, указала спикер, будет достаточно и тех льгот, которые они получают сейчас. Зикунова считает, что «с точки зрения сбалансированности бюджета и наличия имеющихся форм поддержки, это избыточная, нацеленная на эпатаж законодательная инициатива КПРФ».

Льготы «Детей войны» в Хабаровском крае на сегодняшний день выглядят так: с 2021 года они будут получать по одной тысяче рублей ко Дню Победы, кроме того, они могут рассчитывать на 50%-ю скидку на услуги в области искусства, культуры и спорта, оказываемые краевыми государственными учреждениями. А вот по 11 тысяч в год депутаты Закдумы им выплачивать отказались. Такой законопроект, напомним, выдвигала КПРФ.