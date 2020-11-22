В Хабаровске родители возмутились передачей спорткомплекса чеченской общине

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пока краевая столица рапортует федеральному центру о реализации федеральной программы «Спорт – норма жизнь», детей в Хабаровске лишают спортивного комплекса. Недавно стало известно о том, что объект был передан Чеченской общественной организации Башлам.

Речь идет о спортивном комплексе на улице Бийской. Парламентарий Юрий Ягодин и другие депутаты от ЛДПР передали здание в безвозмездное пользование Башламу на 10 лет. Родителей юных спортсменов такая новость возмутила. Они указывают на то, что их мнения никто не спросил, а детям теперь и вовсе негде заниматься.

- Мы, родители детей, занимающихся в спортклубах Хабаровска, не понимаем, почему здание, в котором оборудованы спортзалы, раздевалки и бассейн для занятий спортом передано безвозмездно Чеченскому общественному центру. Может, проводился конкурс желающих или голосование? Может народные избранники у своих избирателей мнение спросили? – приводят местные Telegram-каналы негодование хабаровчан.

Между прочим, сейчас в отношении Ягодина поводится прокурорская проверка на причастность к преступлению, совершенному в 2017 году и прогремевшему на всю Россию. Тогда приятель Ягодина Анар Аллахверанов убил пауэрлифтера Андрея Драчева.

Напомним, что еще летом экономист и публицист Никита Кричевский предсказывал Хабаровску перспективы стать «дальневосточной Чечней». Тогда он, правда, говорил это в контексте того, что врио губернатора сможет навести порядок в регионе, однако сегодня происходящее в крае порядком назвать никак нельзя. Речь идет об отсутствии лекарств в аптеках, мест в больницах, острой нехватке медиков, не говоря уже о непрекращающихся протестах, на которых все более отчетливо слышна федеральная повестка.