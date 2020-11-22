МВД РФ планирует создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

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22 ноября 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

биометрика, фото: pixabay.com

МВД России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в воскресенье, 22 ноября.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», - пояснил собеседник.

Он отметил, что такие разработки позволят распознать личность и неопознанные тела по дактилоскопической информации, изображению лица и геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Изначально данная идея была озвучена главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым в 2014 году. Отмечается, что система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам.