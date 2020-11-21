21.11.13: просто Юля

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21 ноября 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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21 ноября 2013 года Латвия будет помнить всегда: вечером, в самый час пик, в рижском супермаркете «Maxima» обрушилась крыша. Погибли 54 человека, из них три спасателя, ранения получили 40 человек.

За это время прошло много судов, дети, чьи родители погибли, выросли, супермаркет продолжает работать и процветать… Вот только нет тех, кто так хотел жить.

Просматривая сегодня новости в латвийских СМИ, я нашла только небольшие заметки о той трагедии. Понимаю, живое – живым. А как же человеческая память?

Я не хочу сейчас никого осуждать, винить… Мы все люди. Не хочу говорить о тех, кто «благодаря» этой трагедии сделал себе карьеру. Все в жизни возвращается бумерангом…

Я хочу рассказать просто о девушке по имени Юля. Юля Бурдукевич.

Они погибла в том супермаркете….

Жила обычная девушка Юля, работала в зоомагазине (недалеко от того торгового центра), воспитывала троих дочерей… Даниэла – родная дочь по крови, а Диана и Снежана – дочери мужа. Для Юли все девочки были родными. Очень любила животных… Помогала, обогревала, подбирала. Любви хватало всем. Да и Юльку люди любили: всегда веселая, внимательная, теплая…

Я часто заходила к ней за кормом для своих зверюшек. Иногда разговаривали долго и откровенно… Делились незамысловатыми женскими «нюансами», говорили о детях, о мужчинах.

Потом я вышла замуж и уехала жить в другой район, но с Юлькой созванивались и в гости она заходила.

Я помню тот вечер: мне позвонил сын и сказал, что произошла трагедия… Люди под завалом. Шок! Надежда, что все обойдется! Категорически о плохом думать не хотелось… Людей под завалами (обрушений было три) искали до вечера 23 ноября. Когда произошло третье обрушение, то было принято решение прекратить спасательные работы до утра 24 ноября. Провал крыши торгового центра достиг 1500 м. Медики и спасатели пришли к выводу, что шансы найти еще живых… равны нулю.

23 ноября было извлечены из-под завалов последние погибшие. 54 человека. Последняя была Юлька…

В тот страшный день она с дочкой Дианой отправилась в торговый центр: купила все, что нужно и позвонила маме сказать, что скоро будет дома. Юлька не пришла домой. До сих пор Юлькина мама помнит, как позвонила ее внучка и кричала в трубку, что «Максима провалилась, а мама пропала». Диане удалось выбраться: в момент, когда происходило обрушение, естественно, началась паника… Люди бросились к дверям, а Диана замешкалась… Одна женщина, видя ребенка, просто со всей силы толкнула ее к входным дверям… Девочка выскочила на улицу.

Все эти дни люди были у торгового центра. Ждали, надеялись, успокаивали друг друга, помогали. Тогда Рига не спала. Рига надеялась на чудо…

Это статья – память. Как важно уметь при жизни любить, прощать, обогревать тех, кто тебе дорог. Все может оборваться в любую секунду. Потом может и не наступить…

Помню, мне дочь Юли сказала: «Мама мне иногда сниться. Она говорит, что всегда рядом».

А я помню наш последний разговор с Юлькой… Мы обещали встретиться через несколько дней…

Царствие Небесное всем, кто тогда погиб. Пусть земля будет пухом.