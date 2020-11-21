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Минфин подготовил для россиян в 60 регионах страны игру «Не в деньгах счастье»

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минфин подготовил для россиян в 60 регионах страны игру «Не в деньгах счастье»
фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Министерство финансов России разработало рекомендации, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения страны. Среди материалов, подготовленных для распространения среди местных жителей, настольная игра «Не в деньгах счастье».

В описании к игре указано, что она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов», а также отражает современную реальность. Видеоинструкция и дизайн-макет для печати на принтере опубликованы на сайте совместного проекта Минфина и Всемирного банка.

«Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока. Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей», - сказано в описании.

Отмечается, что игра адаптирована для школьников от 9 до 13 лет.

Помимо этого, Минфин подготовил интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекции и другую информацию. Материалы проекта по повышению финансовой грамотности планируется распространить среди жителей 60 регионов страны.

БА

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