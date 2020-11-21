На Дону могут ввести обязательный карантин для въезжающих в регион

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21 ноября 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Такую точку зрения высказал губернатор на крайнем заседании оперативного штаба Ростовской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Приезжающие должны находиться либо на карантине, либо дома. Это необходимо соблюдать как минимум до того момента, пока не будет сделан тест на коронавирус, - уточнил глава региона.

По данным оперштаба, в начале ноября все муниципалитеты области вернули систему контроля за возвращающимися с вахт. Василий Голубев потребовал от главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко организовать такой же порядок и в донской столице.

На сегодняшний день эта радикальная мера, сажать на карантин въезжающих в регион, пока еще не оформлена в виде постановления. Очевидно, что только после появления такого постановления станет понятно, обо всех ли въезжающих идет речь? Или только о вахтавиках?