На Дону могут ввести обязательный карантин для въезжающих в регион
21 ноября 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Такую точку зрения высказал губернатор на крайнем заседании оперативного штаба Ростовской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
- Приезжающие должны находиться либо на карантине, либо дома. Это необходимо соблюдать как минимум до того момента, пока не будет сделан тест на коронавирус, - уточнил глава региона.
По данным оперштаба, в начале ноября все муниципалитеты области вернули систему контроля за возвращающимися с вахт. ВасилийГолубев потребовал от главы администрации Ростова-на-Дону АлексеяЛогвиненко организовать такой же порядок и в донской столице.
На сегодняшний день эта радикальная мера, сажать на карантин въезжающих в регион, пока еще не оформлена в виде постановления. Очевидно, что только после появления такого постановления станет понятно, обо всех ли въезжающих идет речь? Или только о вахтавиках?
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