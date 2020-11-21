Во время пандемии COVID-19 российские женщины теряют работу и не могут ее найти

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21 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sostav.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на заработную плату российских женщин и поиск ими работы. В рамках проекта «Работа в кризис», соцсетью «Одноклассники» и исследовательским центром ResearchMe проведен опрос, в котором приняли участие 1603 женщины старше 18 лет.

Со снижением ежемесячного дохода столкнулись 61% работающих россиянок. При этом каждая пятая во время пандемии COVID-19 потеряла работу, больше всего это коснулось респонденток в возрасте 18−24 лет (30%). 36% женщин пока ее не нашли.

Наличие ребенка усложняет трудоустройство женщин в возрасте 25−34 лет (22%). С трудностями в этом отношении сталкивается почти половина (49%) принявших в вопросе россиянок старше 45 лет.

Семейным бюджетом 45% женщин частично распоряжаются сами. 38% опрошенных сами контролируют расходы семьи. Каждая десятая россиянка ответила, что бюджет контролирует муж. 66% работающих россиянок ответили, что муж или партнер зарабатывает больше них.