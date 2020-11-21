Челябинские ночные клубы накажут за проведение дискотек

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21 ноября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото телеграм-канала «Е-область»

Полицейские организовали рейды, чтобы выявить нарушителей режима повышенной готовности.

Напомним, указом Алексея Текслера с 1 декабря в регионе запрещена работа заведений общепита с 23.00 до 6.00. Уже сейчас действует ограничение на проведение в них развлекательных мероприятий, в том числе дискотек и музыкальных программ. Это необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим сотрудники полиции и Роспотребнадзора организовали рейд по ночным клубам города. Они проверили работу 23 заведений, нарушения были выявлены в 8 из них. В трех были организованы дискотеки, в еще двух посетители курили кальяны. Это значительно увеличивает риск заражения коронавирусом.

Руководителям заведений, в которых нарушались требования Роспотребнадзора, будут выписаны штрафы, возможно, приостановление деятельности.

В остальных развлекательных заведениях соблюдали меры безопасности.