В Москве начнут отправлять смс с результатами теста на коронавирус

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21 ноября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые москвичи сдавали в городских медучреждениях, будут приходить в SMS. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра столицы.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Детей принимают в специальных процедурных кабинетах, которые открыты в 45 детских поликлиниках. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в SMS-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями», - рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, нововведение внедрено для того, чтобы москвичи максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности.

«Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ. Медицинские работники берут анализы в городских поликлиниках, больницах, при посещении пациента на дому», - уточнила заммэра Москвы.

Подчеркивается, что действие нового сервиса не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях.

Если у жителя столицы подтвердится диагноз «коронавирус», то в SMS его попросят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время с ним свяжутся врачи и расскажут о дальнейших действиях. Если результат теста окажется отрицательным, то москвичу порекомендуют продолжать следовать правилам безопасности - носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.