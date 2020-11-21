В Ватикане разбираются с «папским лайком» под фото модели в Instagram

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21 ноября 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Папа Римский Франциск, фото: vk.com/papafrancisc

На фотографии, опубликованной бразильской моделью Натали Гариботто в Instagram 6 октября, 27-летняя модель представлена в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках.

Неделю назад под снимком модели появился лайк, якобы поставленный папой Римским Франциском. Лайк исчез из сети через несколько часов. Но факт появления знака одобрения со стороны понтифика заинтересовал общественность.

Руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что в Ватикане при помощи компетентной службы Instagram занимаются проверкой обстоятельств, связанных с появлением «папского лайка» под смелой фотографией модели Наталии Гариботто.

В Ватикане подчеркнули, что представители Святого престола не имеют никакого отношения к этой истории и поэтому обратились за разъяснением по данному вопросу в администрацию соцсети. В последние годы Святой престол занимается размещением информации в социальных сетях. Аккаунт Папы Римского в Instagram @Franciscus был открыт в марте 2015 года. У него около 7,4 миллиона человек подписчиков.

На данный момент есть версия, что лайк под фото модели поставил один из сотрудников, который ведет официальный аккаунт понтифика в Instagram. Но он забыл перерегистрироваться и сделать это со своей страницы.

Гариботто, благодаря якобы лайку понтифика, стала популярной в сети, а недоброжелатели папы Франциска нашли повод лишний раз посудачить.