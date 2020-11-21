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21 ноября 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Людмила Князева, фото: kino-teatr.ru

Актрису Людмилу Князеву обнаружили мертвой в ее квартире в Москве. В полицию обратилась родственница Князевой после того, как несколько дней пыталась дозвониться актрисе, но она на звонки не отвечала.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников МЧС.

Людмиле Князевой было 82 года. Актрису обнаружили мертвой в ее квартире в доме по улице Снежная. В полиции рассказали, что при первичном осмотре медики не обнаружили следов насильственной смерти. Но на полу в комнате, а также на самом теле женщины была кровь. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что смерть актрисы не носит криминального характера

Людмила Князева известна по ролям в сериале "Глухарь. Возвращение" и шоу "Наша Russia". Князева продолжала работать до последних дней жизни. Последний проект с участием артистки — сериал "Псих" Федора Бондарчука, она исполнила небольшой эпизод.