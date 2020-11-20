Семья игуменьи Феофании стала одним из богатейших кланов при РПЦ

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20 ноября 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Открытые медиа» сообщают, что настоятельница Покровского монастыря на Таганке в Москве игуменья Феофания по благословению патриарха Кирилла продала свой Mercedes-Benz представительского класса, но у неё при этом остался другой автомобиль этой марки - кроссовер GLA 250 4MATIC особой серии, купленный в 2019 году, стоимостью почти 3 млн рублей. По информации источника, семья игуменьи зарабатывает на культе Матроны Московской, который был распространен самой Феофанией - одной из самых авторитетных женщин в РПЦ.

Поклониться Матроне Московской можно в столице, на Таганке, но в очереди приходится стоять не менее двух часов. Очередь делится на два потока: один из них направляется к вывешенной на улице иконе Матроны, другой – к мощам святой, которые находятся в серебряной раке в храме. Среди прихожан Покровского монастыря много известных и влиятельных людей - от певцов Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова до Людмилы Путиной и Светланы Медведевой.

С историей Матроны Феофания познакомилась ещё в молодости. Единственный первоисточник информации о ее жизни - книга односельчанки Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны». Согласно книге, Матрона родилась без глазных яблок. С восьми лет она имела глубокую веру, способность исцелять больных и предсказывать будущее. Умерла Матрона по меркам истории относительно недавно - в 1952 году. Долгое время РПЦ не решалась ее канонизировать, но, во многом благодаря Феофании, которая занималась возрождением Покровского монастыря, Матрону все же причислили к лику святых.

Своя святая была просто необходима Покровскому монастырю.

«Разрушенная обитель нуждалась в средствах на восстановление. Для этого нужно было привлечь паломников», - объясняет доктор исторических наук Сергей Бычков.

Покровский монастырь по сей день делает всё, что можно, чтобы вся страна узнала о чудесах святой: по его заказу выпущено уже несколько томов с их подробным описанием. В документальном фильме 2004 года «Взыскание о погибших. Матушка Матрона» принимали участие патриарх Алексий II и сама Феофания. Снятый в 2015 году 12-серийный фильм «Чудотворница» содержал эпизоды из жизни святой и интервью людей, которым она помогла, его показывали на телеканале «Домашний». Наконец, в 2018 году на средства Первого канала был снят документальный фильм «Святая Матрона: приходите ко мне, как к живой».

«Всё, что связано с культом Матроны, - это бесконечная череда фейков и манифестация альтернативно-народной религиозности», - писал один из противников ее канонизации Кураев на своей странице в Facebook в 2017 году.

Жизнь и деятельность Матроны Московской - это легенда, в которой много нестыковок, считает религиовед и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Несмотря на критиков, называющих культ Матроны «недостаточно христианским», её имя ежедневно привлекает в Покровский монастырь сотни и тысячи верующих, благодаря чему он стал самой богатой обителью РПЦ. По некоторым оценкам, доход обители составляет порядка 1 млн рублей в день или около $500 тысяч в месяц. «Московский комсомолец» ранее утверждал, что даже нищие у ворот Покровского монастыря - самые богатые в стране.

Известно, что в конце 90-х у монастыря появилось подворье в подмосковном селе Марково. По данным «Открытых медиа», к 2009 году монастырь оформил на себя в Марково больше 18,5 га сельхозугодий. На них построены ферма, разбиты теплицы и огороды, есть даже вертолётная площадка. На территории подворья не только производят молоко и сыры, но даже выращивают осетров. Огороды и склады подворья окружает многокилометровый железный забор, утыканный острыми пиками и увешанный камерами наблюдения, из-за чего хозяйственный двор издалека напоминает колонию.

Старшая сестра Феофании (в миру - Ольги Мискиной) Капиталина и младшая Татьяна также посвятили себя богу и живут в Покровском женском монастыре, старший брат Александр стал священником в Тверской области.

Неподалеку от стен монастырского подворья в Марково находится коттедж, который принадлежит Капиталине Мискиной. Согласно выпискам из Росреестра, площадь строения - 253,2 кв. м. Ездить Капиталина Мискина тоже предпочитает на Mercedes-Benz, ей принадлежит автомобиль В-класса, это следует из открытых баз данных.

По информации «Открытых медиа», еще два брата игуменьи не служат в РПЦ, но значительная часть денег, которые тратят паломники, проходят через родственников Феофании.

«Павел и Аркадий Мискины торгуют через церковные лавки Покровского монастыря, а жена и дочь одного из них управляют семейной гостиницей и рестораном у Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье.

В лавках продаются товары на любой кошелёк - от простых иконок и крестов до изделий, украшенных драгоценными камнями за 50 тысяч рублей и больше. Здесь же предлагают кожаные ремни с молитвами за 1300 рублей и ремень Lacoste без молитв, но с фирменной зажигалкой - за 8000 рублей.

Главных брендов тут два: под знаком Матроны продаются вода, масло, календари и церковная литература - все освящено возле мощей святой, а под логотипом Покровского монастыря - более светские товары, например, шоколадки и мыло для борьбы с целлюлитом. В лавке при подворье в Марково выставлена целая батарея разноцветных бутылочек с шампунями, лосьонами и кремами», - сообщает издание.

По информации «Открытых медиа», образ святой Матроны со стразами под Swarowski можно приобрести в лавке всего за 500 рублей.

«Я бы сравнил всё это с тем, что есть в Дивеевском монастыре вокруг культа Серафима Саровского. Там продаются сухарики, освященные в горшке Серафима Саровского. Потом продаётся трава из святой канавки Божьей Матери [ров на территории монастыря, одна из главных его святынь]. Продаётся вообще всё. И здесь в общем то же самое», - отметил религиовед Роман Лункин.

По данным реестра недвижимости, Павлу Мискину с декабря 2011 года в Ярославле принадлежит склад-мастерская площадью 174,4 кв. м и земельный участок - 2 445 кв. м, на котором находится литейный цех площадью 1450,4 кв. м. А личный особняк предпринимателя находится на земельном участке в 994 кв. м в новом коттеджном районе на окраине Сергиева Посада; схожий по площади соседний коттедж продают за 28 млн рублей. В 2017 году Павел Мискин приобрёл новый Porsche Cayenne, а за пару лет до этого его супруга купила японский внедорожник Lexus RX200. Такие машины стоили около 5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

Главный актив Аркадия Мискина расположен рядом с Троице-Сергиевой лаврой в Сергиевом Посаде. Ему принадлежит здание самого известного в городе гостинично-ресторанного комплекса «Келарская набережная», трёхэтажное историческое строение площадью 1 152,2 кв. м на берегу пруда с земельным участком 2 490 кв. м.