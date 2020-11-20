Мнение: Мы не ожидали, что президенту увеличат зарплату

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20 ноября 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгилс Левитс, фото соцсети

Сегодня многим живется плохо – коронавирус, который повлек за собой кризис. Многим, но не президенту Латвии Эгилсу Левитсу. Он совсем был не против, когда ему повысили зарплату.

Понятно, что в латвийских СМИ этому вопросу уделяется много внимания. Президента Латвии открыто критикуют за такой поступок.

Филип Раевскис, политолог: «В период кризиса, когда повышаются налоги, не стоило повышать зарплату должностным лицам, включая президента. Не лучшее время и место».

Линда Мурниеце, предприниматель, политик: «У человека довольно большая зарплата, к тому же он живет практически за счет страны. Президент должен быть первым, кто будет с народом, который сейчас борется за выживание. Именно он должен был публично отказаться от увеличения зарплаты».

Видимо, острая критика латвийцев «подействовала» на президента: г-н Левитс отказался от увеличения зарплаты.

По заявлению пресс-службы канцелярии президента Латвии, учитывая нынешнюю ситуацию, на которую негативно повлияло распространения коронавируса, президент Латвии призывает не применять ежегодную индексацию к его зарплате.