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Националисты Латвии против продажи дома КГБ ЛССР

, 20:24 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Националисты Латвии против продажи дома КГБ ЛССР
Фото: соцсети

Национальное объединение Латвии обратилось в Управление культурным наследием с предложением отменить аукцион, в ходе которого на продажу был выставлен дом КГБ ЛССР. Националисты считают, что продажа Углового дома «является недопустимой».

«Угловой дом стал страшным свидетелем оккупации Латвии. В этом историческом здании допрашивали, пытали, убивали людей, и многие наши современники еще помнят эти времена. Стереть эти события не сможет ничто», -поясняет в своем обращении Нацблок.

Поэтому, как считают, националисты, следует продолжить изучение состояние дома и думать, как его использовать дальше.

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