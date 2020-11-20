Наталья Сергунина: 122 тысячи технологических компаний работает в Москве

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20 ноября 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве работает 122 тыс. технологических компаний. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Сфера технологий имеет большой удельный вес в экономике Москвы. В ней занято больше 1 млн человек. Всего в городе работает 122 тыс. технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться», - сказала Сергунина на онлайн-встрече с участниками чемпионата Cybathlon 2020 среди людей, использующих ассистивные технологии.

Уточняется, что в чемпионате Cybathlon 2020, который проходил 13 и 14 ноября, приняли участие 54 команды из 21 страны. Россия была представлена в пяти дисциплинах из шести. Страну представляли спортсмены, использующие бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Российские кибатлеты выиграли серебро и бронзу в двух дисциплинах, еще в трех вошли в пятерку лучших.

«Вы показали отличные результаты, попали в число лидеров и заняли призовые места в упорной борьбе. Хочется поблагодарить весь коллектив национальной команды за успешное выступление и за ваш вклад в развитие этого направления. Москва поддержала ваше участие в мировом первенстве, мы продолжим поддерживать развитие кибатлетики и дальше», - поздравила Сергунина спортсменов с успешным выступлением на чемпионате.

Уточняется также, что четыре из пяти разработок, которые использовали члены сборной России, созданы московскими компаниями. Все они - участники и партнеры Московского инновационного кластера. Отмечается также, что технологичные средства реабилитации и продвинутые ассистивные технологии в столице разрабатывают и производят более 50 предприятий. Часть из них работает на базе столичных технопарков.

В условиях пандемии кибатлеты выступали на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом Cybathlon 2020. В России чемпионат проводился при поддержке Минпромторга и правительства Москвы на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.