Экс-мэр Риги стал ярым защитником геев и лесбиянок

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20 ноября 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Экс-мэр Риги Нил Ушаков стал первым латвийским защитником геев и лесбиянок в ЕС. С такой ответственной «ролью» его поздравила международная группа защитников ЛГБТ.

«Сегодня мы тепло приветствуем нашего полноценного участника Нила Ушакова. Добро пожаловать, Нил! С вашей поддержкой мы охватываем все 27 страны – участницы в столь важное время для равенства ЛГБТ. Будем работать для этого вместе».

Как оказалось, Нил Ушаков вошел в состав международной группы Европейского парламента по правам ЛГБТ. Данная группа занимается правами лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов как внутри, так и за пределами ЕС. В ее состав входят 152 европарламентария из различных политических сил.

Эта новость несколько удивила латвийцев…

Петр: «Нил Ушаков, будучи мэром, защищал котов. Теперь, когда стало совсем худо и до уголовного дела рукой подать, то переметнулся к геям и лесбиянкам. А что делать? Ему же правоохранительные органы на хвост наступают».

Андис: «Ну ты даешь, Нил! Испугался суда и переметнулся? А избиратели твои? О них подумал?»

Велта: «А что ему делать? Суд – дело серьезное! Сколько денег при его власти пропало! А тут глядишь и его «голый» зад прикроют. В тюрьму же не хочется! Лучше к геям!»

И то правда – не хочется в тюрьму! В добрый путь, г-н Ушаков! Может там «связет»…