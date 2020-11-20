В Псковской области карантин по коронавирусу продлили до 6 декабря
20 ноября 2020, 19:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Псковской области продлили карантин по коронавирусу до 6 декабря.
Кроме того, до этой даты продлена обязательная самоизоляция для пожилых граждан. Также власти региона рекомендовали всем работодателям «воздержаться от направления в командировки сотрудников на территории других регионов России и за пределы РФ».
В настоящее время в Псковской области выявлено 10 699 случаев заражения, 72 пациента умерли. Из-за угрозы распространения инфекции в регионе перевели на закрытый режим работы все соцучреждения, а также запретили проводить массовые мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили вспышку коронавирусной инфекции в одном из колледжей.
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