В Псковской области карантин по коронавирусу продлили до 6 декабря

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20 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Власти Псковской области продлили карантин по коронавирусу до 6 декабря.

Кроме того, до этой даты продлена обязательная самоизоляция для пожилых граждан. Также власти региона рекомендовали всем работодателям «воздержаться от направления в командировки сотрудников на территории других регионов России и за пределы РФ».

В настоящее время в Псковской области выявлено 10 699 случаев заражения, 72 пациента умерли. Из-за угрозы распространения инфекции в регионе перевели на закрытый режим работы все соцучреждения, а также запретили проводить массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили вспышку коронавирусной инфекции в одном из колледжей.