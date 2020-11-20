Координационный совет уполномоченных посвящен защите прав человека в период пандемии

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20 ноября 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Фото: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

24 ноября под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоится Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав человека в период пандемии.

В рамках заседания Координационного совета планируется всестороннее обсуждение актуальных вопросов обеспечения прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности, а также новых форм работы уполномоченных по правам человека в период действия ограничительных мер.

Задача Координационного совета — сбор и обобщение предложений и рекомендаций органам государственной власти по решению актуальных задач посткарантинного периода:

— обеспечение медицинских организаций, социальных учреждений и мест принудительного содержания граждан необходимым объемом противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;

— обеспечение соблюдения противоэпидемических мер и мер санитарной безопасности в организациях и учреждениях всех форм собственности;

— продление мер поддержки для наиболее незащищенных слоев населения;

— обеспечение устойчивого развития экономики, роста занятости и материального благополучия населения;

— совершенствование федерального законодательства с учетом одобренных на общероссийском голосовании по поправок в Конституцию Российской Федерации.

В мероприятии примут участие:

Голикова Татьяна Алексеевна - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;

Гриднев Олег Владимирович - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;

Фадеев Валерий Александрович - Советник Президента - Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;

Глушко Дмитрий Евгеньевич - Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации;

и другие представители органов государственной власти.

Информация для СМИ:

Время и место проведения мероприятия: 24 ноября 2020 г.; Москва, гостиница «Рэдиссон Коллекшен, Москва», Кутузовский проспект, д.2/1, стр. 1

Контакты для СМИ:

— тел. +7 (495) 870-41-22, +7 (495) 870-41-24

моб. +7 (901) 714-77-54

email: pressombudsmanRF@yandex.ru

Аккредитация завершается в 17:00 23 ноября 2020 г.

Начало мероприятия в 10.00