Координационный совет уполномоченных посвящен защите прав человека в период пандемии

24 ноября под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоится Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав человека в период пандемии.
В рамках заседания Координационного совета планируется всестороннее обсуждение актуальных вопросов обеспечения прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности, а также новых форм работы уполномоченных по правам человека в период действия ограничительных мер.
Задача Координационного совета — сбор и обобщение предложений и рекомендаций органам государственной власти по решению актуальных задач посткарантинного периода:
— обеспечение медицинских организаций, социальных учреждений и мест принудительного содержания граждан необходимым объемом противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;
— обеспечение соблюдения противоэпидемических мер и мер санитарной безопасности в организациях и учреждениях всех форм собственности;
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— продление мер поддержки для наиболее незащищенных слоев населения;
— обеспечение устойчивого развития экономики, роста занятости и материального благополучия населения;
— совершенствование федерального законодательства с учетом одобренных на общероссийском голосовании по поправок в Конституцию Российской Федерации.
В мероприятии примут участие:
Голикова Татьяна Алексеевна - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской Федерации;
Гриднев Олег Владимирович - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;
Фадеев Валерий Александрович - Советник Президента - Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;
Глушко Дмитрий Евгеньевич - Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
и другие представители органов государственной власти.
Информация для СМИ:
Время и место проведения мероприятия: 24 ноября 2020 г.; Москва, гостиница «Рэдиссон Коллекшен, Москва», Кутузовский проспект, д.2/1, стр. 1
Контакты для СМИ:
— тел.
моб. +7 (901) 714-77-54
email: pressombudsmanRF@yandex.ru
Аккредитация завершается в 17:00 23 ноября 2020 г.
Начало мероприятия в 10.00