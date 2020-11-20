Шестеро кубанцев умерли от COVID-19 за сутки

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20 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За 19 ноября в Краснодарском крае зафиксировали шесть смертей от коронавируса.



В первой ККБ умерли от ковидной пневмонии 82-летний житель Краснодара и 57-летняя жительница Приморско-Ахтарского района. У обоих пациентов были сопутствующие заболевания.



В Тихорецкой ЦРБ скончался 71-летний житель Кропоткина. У мужчины на фоне коронавируса развилась пневмония, его подключили к ИВЛ. У пациента были проблемы с сердцем и давлением.



В Лабинской ЦРБ умер 67-летний местный житель с подтверждённым коронавирусом и пневмонией. У мужчины были сопутствующие заболевания.



61-летняя жительница Анапы была госпитализирована в Крымскую ЦРБ. Диагноз: ковидная пневмония. Женщина страдала сопутствующими заболеваниями.



В горбольницу Горячего Ключа с положительным анализом на коронавирус и подтверждённой пневмонией госпитализировали 66-летнюю жительницу Белореченска. Женщину перевели на ИВЛ, у неё были проблемы с сердцем и давлением, — рассказали в краевом оперштабе.