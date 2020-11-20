Сергунина: В 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей

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20 ноября 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство Москвы с начала 2020 года одобрило выплаты технологическим компаниям города в виде субсидий и грантов на общую сумму около 875 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина в ходе онлайн-конференции, посвященной итогам выступления сборной России на мировом чемпионате Cybathlon-2020.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 млн руб.», - сказала Наталья Сергунина.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы уточнили, что финансовую поддержку получили 225 технологических проектов.

«Финансовую поддержку получили 225 технологических проектов. Им предоставлены субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов», - пояснили в пресс-службе.

Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации. В 2020 году чемпионат проводился 13-14 ноября, в нем участвовали 54 команды из 21 страны.