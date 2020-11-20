Депутат МГД Шарапова: В 2021 году Москва направит более 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19

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20 ноября 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году Москва направит более 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это одно из самых масштабных направлений работы здравоохранения в будущем году. Как отметила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва»главный врач ГКБ имени Виноградова и депутат Мосгордумы Ольга Шарапова, выделенных средств должно хватить на получение вакцины каждым москвичом.

«Город готов обеспечить москвичам тотальную вакцинацию. На эти цели запланировано 10 млрд рублей. Я надеюсь, что уже в ближайшее время вакцина поступит в наши медицинские учреждения, и все смогут сделать прививку. Я прошу отнестись к этому предельно ответственно: это наш шанс защитить не только собственное здоровье, но и здоровье своих близких», - отметила Шарапова.

Депутат подчеркнула, что прежде всего задуматься о прививке нужно будет тем, чья работа связана со взаимодействием с людьми – врачам, учителям, социальным работникам и так далее.

«Это группа риска, здесь вакцинацию откладывать нельзя», - подчеркнула Шарапова.

Массовая прививочная кампания может начаться, когда поставщики обеспечат Москву достаточным количеством вакцины. Ожидается, что это произойдёт уже в ближайшее время.

Депутат также рассказала, что сама она сделала прививку отечественной вакциной ещё в самом начале исследований и сейчас чувствует себя хорошо – поэтому призывает как можно большее число москвичей последовать её примеру.

«Я сделала прививку. На мой взгляд, это очень важно – показать, что новая вакцина эффективна, что её можно и нужно применять. Это мой долг как врача и как москвича. Кто-то ведь должен был быть первым… Процесс вакцинации прекрасно организован: специалисты следят за здоровьем добровольцев в течение полугода с помощью мобильного приложения, дают консультации по телефону и с использованием телемедицины. Все сведения загрузят в электронную медицинскую карту. Мы должны понимать, что вакцинация – это самый доступный для нас способ остановить пандемию. Чем больше человек получит прививку, тем лучше будет коллективная защита», - добавила Шарапова.

Препарат для вакцинации не содержит самого коронавируса, а, значит, привитый человек не может заразиться сам или инфицировать окружающих. Принцип действия такой же, как у прививок от других заболеваний. У тех, кто получает вакцину, формируются антитела, защищающие организм от заражения коронавирусом.