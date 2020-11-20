Илья Варламов встретился с хабаровским мэром

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20 ноября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял в городской администрации известного блогера и путешественника Илью Варламова и отрапортавал ему о планах по обустройству краевого центра.

- Что до зоны платной парковки, то ее организация должна быть согласована с горожанами, а не утверждена исключительно волевым решением властей. Мы планировали внедрить в Хабаровске такие паркинги, но поняли, что в тот момент инициатива была преждевременной. Посмотрим, обсудим с жителями, - объяснял мэр урбанисту.

В сввою очередь, Варламов внес несколько своих предложений по улучшению бывшей столицы Дальнего Востока. Например, он предложил снести громоздкий и бесполезный переход на центральной площади Хабаровска. Идею Кравчука застроить все городские магистрали уродливыми и неудобными надземными переходами он раскритиковал. Московский блогер подсказал мэру, чего не хватает городу и в каком направлении нужно поработать.

Напомним, по прибытии в Хабаровск Варламов просил своих подписчиков в Инстаграм посоветовать ему хороший ресторан. Побывал блогер в хабаровском MeetMeаt и заявил, что готовят там ужасно.