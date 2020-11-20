В Челябинске наградили юных героев

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20 ноября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В резиденции губернатора наградили южноуральцев, проявивших мужество в экстремальных ситациях и при спасении людей.

Торжественная церемония награждения состоялась 20 ноября – во Всемирный день ребенка. Восемь юных героев услышали немало теплых слов в свой адрес, получили награды и благодарственные письма.

Поздравить их пришли первая леди Челябинской области Ирина Текслер, вице-губернатор Сергей Сушков, сенаторы Маргарита Павлова и Олег Цепкин, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области, генерал-майор полиции Александр Ясинский, министр образования региона Александр Кузнецов, Герои России Сергей Зяблов и Илья Панфилов. Все они поблагодарили юных героев и их родителей за мужество, смелось, решительность.

«Многие на месте происшествия достают телефон, снимают и выкладывают в интернет, а вы, не задумываясь об опасности, стали бороться за чужую жизнь. Вы стали примером не только для своих ровесников, но и для всех жителей Челябинской области», – подчеркнула Ирина Текслер.

Ирина Текслер и Владимир Каштанов

Владимир Каштанов спас пятилетнего Рафаэля, который купался в реке Сухарыш в поселке Тимирязевском. Малыш был на пляже вместе с мамой, но в какой-то момент она отвлеклась, и ребенок начал тонуть. Владимир плавал под водой, когда заметил на дне мальчика. Он быстро среагировал и вытащил его из воды. Володя занимается в местном военно-патриотическом клубе «Стронг», он мечтает поступить в военное училище или в вуз МЧС.

На церемонию награждения он приехал вместе с мамой Ириной Владимировной. Она призналась, что о его подвиге узнала от незнакомых людей по телефону.

Владимир Каштанов

«Сначала был шок, только потом я осознала, что мой сын спас ребенка. Конечно, я им горжусь», – сказала Ирина Владимировна.

Виолетта Нуранбекова, ученица Коротановской школы Чебаркульского района, не дала уйти под дедяную воду двум мальчикам. Свою сестру она попросила бежать домой за теплой одеждой, а вытащила их на берег.

Виолетта Нуранбекова вместе с мамой и Ириной Текслер

Валерия Шамонина и Полина Новосельцева вместе со своими мамами помогли затушить пожар, который разгорелся в бане на соседнем участке. Девочки учатся в челябинской школе № 75.

Брат и сестра Михаил и Екатерина Антроповы из школы № 4 Челябинска и Елизавета Раева из школы № 137 помогли отстоять от огня дом в селе Яковлевка Щучанского района Курганской области.

Александр Куркин из Образовательного центра № 2 тоже помогал бороться с огнем, который охватил соседний дом. Саша гостил у бабушки в Увельском районе.

Полина Новосельцева в центре