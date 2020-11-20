Сенатор Святенко: Проект бюджета Москвы предусматривает поддержку детей-сирот

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20 ноября 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, фото соцсети

Бюджетом столицы на 2021 и плановый период 2022 – 2023 годов предусмотрена поддержка детей-сирот. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель от Московской городской Думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Важно помогать детям, оставшимся без родителей. Сегодня в Москве не только действует целый ряд программ поддержки детей-сирот. Также сохраняется значительный объем прямых денежных выплат и социальных программ, применяющихся и в отношении детей, находящихся под опекой и в других формах семейного устройства, за исключением полного усыновления. И самая важная из сохраняемых льгот касается жилищного обеспечения таких детей. В бюджете Москвы на 2021 год эта форма поддержки сохранена, несмотря на непростую экономическую обстановку»,— рассказала Инна Святенко.

По словам сенатора, в 2021 году на социальную поддержку жителей Москвы в целом запланировано выделить 569 млрд руб.

«Поддержка детей-сирот является одной из приоритетных линий социальной поддержки: на подпрограмму «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2021 году планируется направить 76,4 млрд руб. Это на 17,1% больше расходов 2020 года. Из них детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется почти 7 млрд руб. в виде прямых выплат, на мероприятия по профилактике социального сиротства и семейное устройство зарезервировано почти 21,9 млрд руб»,— пояснила Инна Святенко.

Парламентарий добавила, что в числе иных статей расходов, связанных с детьми без родителей — организация досуговой деятельности.

Как ранее сообщалось, депутаты Мосгордумы на пленарном заседании 18 ноября приняли проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.