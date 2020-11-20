Пастух голыми руками убил волка, напавшего на овцу
20 ноября 2020, 15:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Лента.ру
Пастух голыми руками убил волка, напавшего на овцу. Инцидент произошел уезде Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Жители уезда рассказали, что поздним вечером 7 ноября волк подкрался к стаду овец, которое пас мужчина, казах по происхождению, и попытался схватить одну из них.
Пастух отреагировал на подозрительный звук, заметил хищника и напал на него. Мужчина смог уничтожить зверя без оружия. Сам он отделался легкими ранами на руке.
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