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Пастух голыми руками убил волка, напавшего на овцу

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Пастух голыми руками убил волка, напавшего на овцу
фото: pixabay.com

Пастух голыми руками убил волка, напавшего на овцу. Инцидент произошел уезде Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.  Жители уезда рассказали, что поздним вечером 7 ноября волк подкрался к стаду овец, которое пас мужчина, казах по происхождению, и попытался схватить одну из них.

Пастух отреагировал на подозрительный звук, заметил хищника и напал на него. Мужчина смог уничтожить зверя без оружия. Сам он отделался легкими ранами на руке.

Об инциденте написали китайские СМИ.

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