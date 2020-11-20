Депутат МГД Козлов: При рассмотрении проекта бюджета учтут мнения горожан

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20 ноября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Козлов, фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что при рассмотрении проекта бюджета столичный парламент учтет мнения жителей, предложенные на общественных обсуждениях. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Публичные слушания по бюджету пройдут 23-25 ноября в режиме онлайн. К сожалению, мы сейчас не можем провести слушания в традиционном формате. Пандемия диктует свои правила. Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно. Поэтому я призываю всех, кому небезразлично будущее Москвы, всех, кто интересуется развитием города, принять участие в общественных обсуждениях онлайн. При работе над законопроектом ко второму чтению их итоги будут учтены», - заявил Александр Козлов.

Все свои предложения, рекомендации, заявления и замечания к проекту закона о бюджете горожане смогут передать в Общественную палату Москвы через специальную электронную форму, размещенную на официальном сайте палаты.

«Также можно воспользоваться электронной почтой и отправить на адрес ps@opmoscow.ru заполненную печатную форму в формате txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg, pdf. Москвичи вправе отправить вместе с формой дополнительные документы, если сочтут их необходимыми для рассмотрения поправки», - сказал Александр Козлов.

Депутат отметил, что заявления, поступившие после 25 ноября, рассмотрены не будут. После этого Общественная палата оформит итоговый протокол.

«У нас есть возможность использовать современные технические средства для обсуждения такого важного вопроса, как бюджет города. Москва - лидер по внедрению эффективных информационно-технологических решений в общественно-политическую жизнь. Пример успешных проектов - голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое частично прошло в онлайн-режиме, а также многочисленные обсуждения локальных вопросов на портале «Активный гражданин». Я думаю, что в скором будущем не останется такой сферы городской жизни, где онлайн-формат не был бы задействован», - заключил Александр Козлов.

Как ранее сообщалось, депутаты Мосгордумы на пленарном заседании 18 ноября приняли проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.