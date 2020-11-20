Дата написания итогового сочинения в 11 классах перенесена на весну

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20 ноября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рособрнадзор

Elena Sikorskaya, globallookpress.com

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Планировалось, что 11-классники будут писать итоговые работы 2 декабря. Рособрнадзор и Минпросвещения России согласовали перенос проведения итогового сочинения.

Выпускники будут писать сочинения не ранее 5 апреля 2021 года. Это решение ведомств одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

В Рособрнадзоре напомнили, что успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ).

Также на заседании оперштаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 классов. Если в сроки проведения собеседований в регионах будет тяжелая эпидемиологическая обстановка, его проведут дистанционно.