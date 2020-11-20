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20 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Жители Хабаровска обратили внимание на то, что лекарство левофлоксацин, которое выписывают при осложнениях ковида, внезапно стало стоить не 350 рублей, как, например, в октябре, а 700 и 800 рублей.

Левофлоксацин – один из препаратов, вошедших в методические рекомендации Минздрава как средство для лечения при ковиде, а потому спрос на него существенно вырос в последнее время. В хабаровских же аптеках антибиотик не только стал дефицитным, но и внезапно подорожал.

- Цена на левофлоксацин в государственной «Фармации» напрямую связана с отпускной ценой завода «Дальхимфарм». Наценка там минимальная. При этом все ценообразование проводится в рамках постановления Правительства РФ, - рассказал Денис Улыбышев, бывший директор КГБУ "Фармация".