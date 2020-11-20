На бывшего начальника тыла университета МВД в Краснодаре завели дело

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20 ноября 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бывшего начальника управления тылового обеспечения Краснодарского университета МВД России подозревают в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в сентября 2016 года ВУЗ и подрядчик заключили договор о строительстве общежития для слушателей. Сумма контракта составила примерно сто пятьдесят миллионов рублей. Как сообщают в краевом СУ СКР, фигурант знал о технических нарушениях со стороны подрядчика, однако подозреваемый всё равно принял работы и поручил подчинённым сделать то же самое. В акты приёмки, как говорят следователи, заранее была внесена ложная информация о выполнении работ, в результате чего университет понёс материальный ущерб в почти четыре миллиона рублей.



Следователи устанавливают все факторы произошедшего, расследование продолжается.