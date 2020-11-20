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Собянин выразил надежду на скорую победу над коронавирусом

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин выразил надежду на скорую победу над коронавирусом
Сергей Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая об отремонтированных в столице поликлиниках, выразил надежду на скорую победу над коронавирусом.  В проходящую даже в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа реконструкцию поликлиник,  Собянин в своем блоге назвал московские поликлиники лучшими в стране.

"В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня – в дни пандемии коронавируса – совершают настоящий профессиональный подвиг", - отметил градоначальник.

По мнению Собянина, "казалось бы, сейчас не до комфорта, главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача". "Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - убежден мэр Москвы.

ИЧ

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