Собянин выразил надежду на скорую победу над коронавирусом
20 ноября 2020, 14:09[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая об отремонтированных в столице поликлиниках, выразил надежду на скорую победу над коронавирусом. В проходящую даже в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа реконструкцию поликлиник, Собянин в своем блоге назвал московские поликлиники лучшими в стране.
"В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня – в дни пандемии коронавируса – совершают настоящий профессиональный подвиг", - отметил градоначальник.
По мнению Собянина, "казалось бы, сейчас не до комфорта, главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача". "Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - убежден мэр Москвы.
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