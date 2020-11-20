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Путин принял патриарха Кирилла в своей резиденции и поздравил его с 74-летием

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин принял патриарха Кирилла в своей резиденции и поздравил его с 74-летием
патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, принял патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и поздравил его с 74-летием.

Путин обратил внимание на то, что их рабочая встреча со священнослужителем совпала с днем рождения патриарха.

Глава государства заявил, что сердечно и от души поздравляет епископа Русской православной церкви с праздником. Президент пожелал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу здоровья и успехов на благо страны. Политик также выразил священнику благодарность за все, что он делает для России.

Владимир Путин вручил патриарху букет белых роз. Епископ РПЦ поблагодарил российского лидера за поздравление.

ЕТ

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