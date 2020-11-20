Путин принял патриарха Кирилла в своей резиденции и поздравил его с 74-летием

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20 ноября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, принял патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и поздравил его с 74-летием.

Путин обратил внимание на то, что их рабочая встреча со священнослужителем совпала с днем рождения патриарха.

Глава государства заявил, что сердечно и от души поздравляет епископа Русской православной церкви с праздником. Президент пожелал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу здоровья и успехов на благо страны. Политик также выразил священнику благодарность за все, что он делает для России.

Владимир Путин вручил патриарху букет белых роз. Епископ РПЦ поблагодарил российского лидера за поздравление.