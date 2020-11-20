Новая линия – новый горизонт

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20 ноября 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Елены Галкиной

В гальваническом цехе Арзамасского приборостроительного завода им П.И. Пландина завершается монтаж линии анодирования и вентиляции для нее.

Комплект оборудования для линии анодирования был спроектирован и изготовлен на псковском предприятии «Полипласт» по индивидуальному заказу АПЗ для цеха №16.

– Нам было важно объединить в одной линии два процесса – анодирование и точное анодирование (в хромовой кислоте), – рассказывает начальник цеха №16 Сергей Кулешов. – На новом оборудовании их можно будет запускать одновременно с разных сторон линии, навстречу друг другу, до операции сушки. Суммарная годовая производительность гальванической линии – 8000 кв.м в год. Работавшая до этого линия анодирования останется в резерве, линия точного анодирования будет демонтирована, а на освободившуюся площадь – перенесена линия хромирования.

Новая линия занимает почти четверть большого гальванического зала и состоит из 25 ванн, сделанных из полипропилена, поливинилхлорида и нержавеющей стали – в зависимости от применяемого в них раствора. По требованиям промышленной безопасности все ванны, в которых идет нагрев или содержатся химические компоненты, оборудованы специальными крышками.

Работать на новой линии будут трое сотрудников цеха. Анодирование по-прежнему будет осуществляться вручную, поскольку номенклатура цеха широка, а партии изделий небольшие.

Большинство процессов на новом оборудовании автоматизировано: поддерживается уровень жидкости, температура, включая нагрев и охлаждение. Параметры задаются через установленный рядом блок управления. Кроме того, в комплект оборудования ванн обезжиривания и анодирования входит система жироулавливания, исключающая появление масляной пленки на поверхности электролита, что позволит существенно снизить количество органических загрязнителей, поступающих на очистные сооружения.

Отдельного двухуровневого (включая цокольный этаж) монтажа потребовала уникальная система вентиляции новой линии. Основными элементами системы очистки отходящих газов являются скруббер (абсорбер) и сепаратор хрома производства AIRTEC MUEKU GmbH (Германия). Данные фильтры предназначены для высокоэффективной очистки воздушных вентиляционных выбросов от паров и аэрозолей вредных химических веществ. Скруббер работает в режиме накопления уловленного продукта в жидкости, собирающейся в специальную емкость. А система автоматического управления обеспечивает контроль и поддержание нейтральности среды и при достижении максимальной концентрации уловленных загрязняющих веществ дает команду на смену раствора. Сепаратор хрома работает в режиме улавливания вредных веществ специальным каплеуловителем и обеспечивает их сбор в емкость для последующей нейтрализации.

Система вентиляции оснащена резервными вентиляторами для автоматического переключения в случае отказа основного.

– Она обеспечивает очистку от вредных примесей газовоздушной смеси до 99%. Объем удаляемого воздуха – 40000 куб.м в час. Такой системой очистки воздуха в России мало кто может похвалиться, – отмечает Сергей Анатольевич. – С полной уверенностью говорю, что в Арзамасе мы здесь первые.

На линиях химического пассивирования меди и ее сплавов и химического пассивирования нержавеющих сталей аналогичная система вентиляции уже смонтирована и находится в стадии пусконаладки.