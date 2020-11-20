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Новая линия – новый горизонт

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Новая линия – новый горизонт
Фото Елены Галкиной

В гальваническом цехе Арзамасского приборостроительного завода им П.И. Пландина завершается монтаж линии анодирования и вентиляции для нее.

Комплект оборудования для линии анодирования был спроектирован и изготовлен на псковском предприятии «Полипласт» по индивидуальному заказу АПЗ для цеха №16.

Новая линия – новый горизонт

Нам было важно объединить в одной линии два процесса – анодирование и точное анодирование (в хромовой кислоте), – рассказывает начальник цеха №16 Сергей Кулешов. – На новом оборудовании их можно будет запускать одновременно с разных сторон линии, навстречу друг другу, до операции сушки. Суммарная годовая производительность гальванической линии – 8000 кв.м в год. Работавшая до этого линия анодирования останется в резерве, линия точного анодирования будет демонтирована, а на освободившуюся площадь – перенесена линия хромирования.

Новая линия занимает почти четверть большого гальванического зала и состоит из 25 ванн, сделанных из полипропилена, поливинилхлорида и нержавеющей стали – в зависимости от применяемого в них раствора. По требованиям промышленной безопасности все ванны, в которых идет нагрев или содержатся химические компоненты, оборудованы специальными крышками.

Работать на новой линии будут трое сотрудников цеха. Анодирование по-прежнему будет осуществляться вручную, поскольку номенклатура цеха широка, а партии изделий небольшие.

Большинство процессов на новом оборудовании автоматизировано: поддерживается уровень жидкости, температура, включая нагрев и охлаждение. Параметры задаются через установленный рядом блок управления. Кроме того, в комплект оборудования ванн обезжиривания и анодирования входит система жироулавливания, исключающая появление масляной пленки на поверхности электролита, что позволит существенно снизить количество органических загрязнителей, поступающих на очистные сооружения.

Новая линия – новый горизонт

Отдельного двухуровневого (включая цокольный этаж) монтажа потребовала уникальная система вентиляции новой линии. Основными элементами системы очистки отходящих газов являются скруббер (абсорбер) и сепаратор хрома производства AIRTEC MUEKU GmbH (Германия). Данные фильтры предназначены для высокоэффективной очистки воздушных вентиляционных выбросов от паров и аэрозолей вредных химических веществ. Скруббер работает в режиме накопления уловленного продукта в жидкости, собирающейся в специальную емкость. А система автоматического управления обеспечивает контроль и поддержание нейтральности среды и при достижении максимальной концентрации уловленных загрязняющих веществ дает команду на смену раствора. Сепаратор хрома работает в режиме улавливания вредных веществ специальным каплеуловителем и обеспечивает их сбор в емкость для последующей нейтрализации.

Новая линия – новый горизонт

Система вентиляции оснащена резервными вентиляторами для автоматического переключения в случае отказа основного.

Она обеспечивает очистку от вредных примесей газовоздушной смеси до 99%. Объем удаляемого воздуха – 40000 куб.м в час. Такой системой очистки воздуха в России мало кто может похвалиться, – отмечает Сергей Анатольевич. – С полной уверенностью говорю, что в Арзамасе мы здесь первые.

На линиях химического пассивирования меди и ее сплавов и химического пассивирования нержавеющих сталей аналогичная система вентиляции уже смонтирована и находится в стадии пусконаладки.

АОл

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