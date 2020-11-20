В рамках нацпроекта по туризму есть возможность запустить неработающие здравницы

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20 ноября 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край как основной курортный регион России проработал и направил разработчикам нацпроекта в сфере развития туризма комплекс мер по поддержке отрасли. Как известно, в начале недели премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки нацпроекта в сфере развития туризма. Суть предложений кубанцев прокомментировал сотрудникам информагентства ТАСС спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий БУРЛАЧКО:

- Мы предложили включить в нацпроект разработку федеральной программы по реконструкции нефункционирующих объектов санаторно-курортного и гостиничного комплексов, предоставление субсидий на модернизацию медицинской техники, оборудования и других основных средств, вовлеченных в процесс оздоровления, используемых в деятельности санаторно-курортных организаций. Важен пункт наших предложений в нацпроект о выделении грантовой поддержки на благоустройство и реконструкцию объектов туристского показа. Краснодарский край счел необходимым включить в мероприятия нацпроекта реконструкцию существующих и строительство новых искусственных пляжей на побережье.

По словам руководителя регионального парламента, в Краснодарском крае по данным на второй квартал 2020 года насчитывается 120 нефункционирующих объектов, простаивает коечный фонд мощностью более 20 тысяч мест, многие функционирующие организации имеют высокую степень износа материальной базы. При этом Краснодарский край считается основной российской здравницей, каждый четвертый посетитель санатория в России отдыхает на курортах Кубани. Необходимость господдержки обновления медицинской базы вызвана тем, что ряд санаториев принимают льготные категории граждан по путевкам, закупаемым для нужд регионов, стоимость такой путевки в два раза ниже рыночной, поэтому у предприятий снижается прибыль и соответственно возможность обновления основных фондов.

В перечне предложений для включения в нацпроект также мероприятия по строительству берегозащитных сооружений.

- Отдельный блок наших предложений касается поддержки организаций отдыха и оздоровления детей в регионе, ведь Краснодарский край занимает лидирующие позиции по количеству детских здравниц и численности детей, отдыхающих в них, - рассказал Юрий Бурлачко.

Одним из предложений стало также включение в нацпроект по туризму пункта о субсидировании авиаперевозок в осенне-зимнем периоде в направлении городов-курортов Краснодарского края федерального значения.