Эксперт позитивно оценил уровень и вектор развития транспортной инфраструктуры Москвы

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20 ноября 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Развитие дорожной сети, интеграция железных дорог с городским транспортом и цифровизация могут стать векторами развития для столицы. Такое мнение в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» выразил урбанист, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.

«В целом уровень развития транспортной инфраструктуры в Москве можно оценить положительно: создание Московского центрального кольца и пересадочных узлов, выделенные полосы для движения наземного общественного транспорта, появление новых линий и пересадок в метро, продление линий метрополитена за МКАД, переход на более мобильные электробусы и другие мероприятия существенно повысили качество транспортной инфраструктуры», - сказал Сергей Георгиевский.

По его словам, можно выделить несколько актуальных направлений развития городской транспортной инфраструктуры в ближайшем будущем.

«Это повышение плотности улично-дорожной сети и сети внеуличного общественного транспорта, интеграция железнодорожного транспорта в систему общегородских коммуникаций с организацией транзита в Московскую область, также диверсификация транспортных перемещений с возможностью выбора предпочтительного вида общественного транспорта, в том числе за счет удобных транспортно-пересадочных узлов», - добавил Сергей Георгиевский.

Также эксперт отметил важность внедрения цифровых технологий в сфере транспорта.

«Это развитие современных механизмов оплаты услуг, информационное обеспечение, регулирование трафика, повышение качественных характеристик подвижного состава, внедрение и предоставление новых сервисов», - заключил Сергей Георгиевский.