В Челябинской области скончались восемь южноуральцев с коронавирусом
20 ноября 2020, 11:11[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
За последние сутки выявлено 213 новых случаев заражения COVID-19
Министерство здравоохранения Челябинской области дает ежедневную статистику по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии инфекцию перенесло чуть более 24 тысяч южноуральцев. За последние сутки зарегистрировано еще 213 заболевших. Восемь человек скончались. От COVID-19 умерли трое мужчин 71, 76 и 79 лет и двое женщин 44 и 80 лет. Еще трое человек – два пациента 82 лет и пациентка 55 лет – скончались от других заболеваний, коронавирус был сопутствующим.
Как сообщали «Аргументы недели», вчера, 19 ноября, Алексей Текслер ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В первую очередь они коснуться работы заведений общепита.
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